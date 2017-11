Deutsche Anleihen legen erneut zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch erneut gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,26 Prozent auf 162,86 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,36 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Die anhaltende Talfahrt an den Aktienmärkten habe erneut die Festverzinslichen gestützt, sagten Händler. Der starke Eurokurs drücke auf die Aktienkurse. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden am Vormittag in der Eurozone nicht veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag noch Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Entwicklung der Verbraucherpreisen auf dem Kalender. Die US-Notenbank Fed dürfte insbesondere auf die Inflationsdaten schauen./jsl/jkr/stk