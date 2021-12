Deutsche Anleihen legen deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch im Kurs deutlich zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future mit Fälligkeit im März stieg um 0,28 Prozent auf 174,78 Punkte. Der Dezember-Kontrakt läuft am heutigen Mittwoch aus. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,40 Prozent. Das ist der tiefste Stand seit gut drei Monaten. Auch an anderen Anleihemärkten der Eurozone gaben die Renditen nach.

Am Markt wurden die Kursgewinne von als sicher geltenden Anlagen mit der eher trüben Stimmung an den Aktienbörsen erklärt. Dort war von einer Konsolidierung nach der zuletzt guten Stimmung die Rede. Ansonsten gab es nur wenige Impulse durch Konjunkturdaten oder die Nachrichtenlage.

Auch im weiteren Verlauf dürften die Einflüsse durch Wirtschaftszahlen weitgehend ausfallen. In den USA stehen nur wenige Daten auf dem Programm, Zahlen von größerer Marktbedeutung werden nicht erwartet./bgf/jsl/eas