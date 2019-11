Deutsche Anleihen legen deutlich zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch von einer Verunsicherung über die weitere Entwicklung im Handelskonflikt zwischen den USA und China deutlich profitiert.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,35 Prozent auf 170,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug um 0,05 Prozentpunkte auf minus 0,30 Prozent.

Am Anleihemarkt sorgten Zweifel an einem Handelsabkommen zwischen den USA und China für Auftrieb. Eine Rede von US-Präsident Donald Trump am Dienstagabend hatte nicht die erhofften Entspannungssignale gebracht. Trump hatte keine neuen Details über den Stand der Verhandlungen geliefert und damit die hohen Markterwartungen enttäuscht.

Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell zur weiteren Geldpolitik in den USA konnten am Nachmittag keine neuen Impulse geben. Dieser signalisierte erneut eine Zinspause in den USA, sofern sich die amerikanische Wirtschaft nicht unerwartet abschwächt.

Auch neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland und in den USA konnten im Handelsverlauf kaum bewegen. In Deutschland hatte sich die Inflation im Oktober weiter abgeschwächt und mit 1,1 Prozent die niedrigste Rate seit knapp drei Jahren erreicht. In den USA war die Inflation hingegen leicht gestiegen und hatte im Oktober bei 1,8 Prozent gelegen./jkr/he