Deutsche Anleihen legen deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im Kurs deutlich zugelegt.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Mittag um 0,28 Prozent auf 174,35 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf minus 0,58 Prozent. In Europa erhielten Staatsanleihen generell Zulauf.

Am Markt wurden die überwiegend fallenden Renditen nicht zuletzt mit der Geldpolitik in den USA erklärt. Nach einer Reihe schwacher Konjunkturdaten ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die Fed spürbar gestiegen. Unterstützung bekamen festverzinsliche Wertpapiere zudem durch das riskante Umfeld, das gekennzeichnet ist durch zahlreiche politische Konfliktherde.

Schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten ebenfalls für Unterstützung am Rentenmarkt. Die Unternehmensstimmung in der Eurozone, gemessen am Markit-Einkaufsmanagerindex, fiel im September auf den tiefsten Stand seit etwa sechs Jahren. Das Konjunkturbarometer liegt nur noch knapp über dem Stagnationsniveau. Besonders bedenklich stimmte Beobachter, dass der Dienstleistungssektor zunehmend vom Abwärtssog der Industrie erfasst wird.

Im Handelsverlauf dürfte zum einen der Fortgang des Brexit eine große Rolle spielen. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson präsentiert seine neuen Vorschläge zur Vermeidung eines ungeregelten EU-Austritts dem Parlament. Außerdem stehen einige US-Konjunkturdaten auf dem Plan./bgf/jha/