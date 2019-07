Deutsche Anleihen legen vor US-Zinsentscheid zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch vor der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed zugelegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,20 Prozent auf 174,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,43 Prozent. Die von der Bundesbank errechnete Umlaufrendite fiel auf ein neues Rekordtief von minus 0,44 Prozent.

An den Finanzmärkten warten die Anleger auf die geldpolitischen Beschlüsse der Fed am Abend. Zwar wird fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit mehr als zehn Jahren gerechnet. Allerdings ist das Ausmaß ungewiss. Als wahrscheinlich gilt eine Reduzierung um 0,25 Prozentpunkte. Einige Marktteilnehmer spekulieren aber auch auf einen größeren Schritt. US-Präsident Donald Trump hatte eine Reduzierung um 0,25 Prozentpunkte zuletzt als unzureichend kritisiert.

Konjunkturdaten stützten die als sicher geltenden Bundeswertpapiere. Das Wirtschaftswachstum in der Eurozone schwächte sich im zweiten Quartal ebenso ab wie die Inflation im Juli. Die Zahlen sprechen laut Experten für eine weitere geldpolitische Lockerung durch die Europäische Zentralbank (EZB), die einen solchen Schritt bereits prüft. In den USA enttäuschte der Chicago-Einkaufsmanagerindex, der auf den tiefsten Stand seit Ende 2015 fiel./bgf/jsl/fba