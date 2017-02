Deutsche Anleihen legen zu - Renditen im Euroraum driften auseinander

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,56 Prozent auf 163,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,37 Prozent. Aussagen der französischen Spitzenkandidatin des Front National, Marine Le Pen, vom Wochenende hätten Sorgen um den Zusammenhalt des Euroraums verstärkt, hieß es aus dem Handel.

In der Folge drifteten die Renditen im Euroraum auseinander. Während die Zinsen in als besonders sicher geltenden Euro-Ländern wie Deutschland zurückgingen, legten sie in südeuropäischen Ländern teilweise deutlich zu. Auch in Frankreich stiegen die Renditen.

Le Pen hatte am Wochenende den Wahlkampf um das französische Präsidentenamt mit einer radikalen Rede gestartet und den Austritt Frankreichs aus der Eurozone gefordert. EZB-Präsident Mario Draghi betonte am Montag vor Parlamentsmitgliedern in Brüssel, dass der Euro unumkehrbar sei./tos/he