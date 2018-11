Deutsche Anleihen legen zu - Italien unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag bis zum Mittag moderate Kursgewinne erzielt.



Händler nannten die trübe Börsenstimmung als Grund für die höhere Nachfrage nach sicheren Wertpapieren. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,11 Prozent auf 159,94 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 0,41 Prozent.

Spürbare Kursverluste mussten dagegen italienische Staatsanleihen hinnehmen. Händler verwiesen auf schwache Konjunkturdaten. Das Institut Markit veröffentlichte seine Einkaufsmanagerindizes, die für die drittgrößte Euro-Volkswirtschaft besonders schlecht ausfielen. Sowohl für die Industrie als auch die Dienstleister deuten die Indikatoren wirtschaftliche Schrumpfung an.

Das Analysehaus Capital Economics führt die schwachen italienischen Daten auch auf die hohe Unsicherheit wegen des Haushaltsstreits mit der EU-Kommission zurück. Allerdings erwarten die Experten nicht, dass die Entwicklung die italienische Regierung zum Einlenken bringt. Vielmehr dürfte sie sich in ihrer Position bestätigt sehen, dass ein starker Wachstumsschub in Form höherer Staatsausgaben nötig sei, heißt es in einem Kommentar.

Nur zeitweise belastet wurden als sicher empfundene Wertpapiere wie Bundesanleihen durch solide Konjunkturdaten aus Deutschland. Die deutsche Industrie erhielt im September den zweiten Monat in Folge mehr Neuaufträge. Allerdings wurde das Resultat merklich durch Großaufträge gestützt. Diese gelten als schwankungsanfällig und daher als wenig verlässlich. Der bereits deutliche Zuwachs der Bestellungen im Vormonat wurde nochmals nach oben korrigiert.

In den USA werden dagegen kaum Wirtschaftszahlen erwartet. Dafür findet die Kongresswahl statt, bei der gut ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus gewählt werden. Die Zwischenwahlen, die in etwa zur Halbzeit einer Präsidentschaft stattfinden, gelten regelmäßig auch als Abstimmung über die Politik des Präsidenten./bgf/jsl/jha/