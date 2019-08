Deutsche Anleihen legen zu - Italien-Krise verunsichert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Regierungskrise in Italien hat die Kurse deutscher Staatsanleihen am Freitag gestützt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future wurde am späten Nachmittag bei 177,22 Punkten gehandelt. Am Donnerstagnachmittag hatte der Bund-Future noch deutlich unter 177 Punkten notiert. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen fiel auf minus 0,58 Prozent.

Einen starken Anstieg gab es hingegen bei der Rendite für italienische Anleihen. In der zehnjährigen Laufzeit stieg sie um 0,28 Prozentpunkte auf 1,81 Prozent. Seit Donnerstagabend spitzt sich die Regierungskrise in Rom immer weiter zu. Der Innenminister und Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, hatte zuletzt ein Misstrauensvotum im Senat gegen den Ministerpräsidenten Giuseppe Conte angekündigt.

Entzieht das Parlament dem Regierungschef das Vertrauen, wäre die Populisten-Allianz aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung auch formal am Ende. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und leidet unter einer schwächelnden Wirtschaft und einem hohen Schuldenstand.

Die Kurse von Anleihen anderer südeuropäischer Länder wie Spanien und Portugal gaben ebenfalls nach, während die Renditen im Gegenzug zulegten. Im Vergleich zu den italienischen Papieren hielten sich die Kursbewegungen aber in Grenzen./jkr/fba