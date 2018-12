Deutsche Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt.



Der richtungweisende Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 163,01 Punkte. Die Rendite für Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren lag bei 0,26 Prozent.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern stützten enttäuschende Konjunkturdaten aus China die Kurse der Festverzinslichen. Das Wachstum in Chinas Wirtschaft zeigt weitere Anzeichen einer Verlangsamung. Die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze sind im November weniger stark gestiegen als von Experten erwartet.

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Fokus am deutschen Rentenmarkt generell wieder stärker auf Konjunkturdaten. Am Vormittag werden Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone und am Nachmittag zur Industrieproduktion in den USA veröffentlicht, die jeweils für neue Impulse im Handel mit dem Euro sorgen könnten./jkr/bgf/jha/