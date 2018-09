Deutsche Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen.



Bis zum späten Nachmittag stieg der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 159,59 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas tiefer mit 0,41 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone gingen die Renditen zurück.

Weder ein überraschend starker Rückgang der Industrieproduktion im Euroraum noch ein unerwartet schwacher Anstieg der Erzeugerpreise in den USA konnten für klare Impulse am Anleihemarkt sorgen.

Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht, das so genannte Beige Book, veröffentlichen. Die Marktrelevanz des Berichts ist allerdings in der Regel gering, da er wenig zukunftsgerichtet ist./tos/jsl/men