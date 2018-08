Deutsche Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zugelegt.



Händler nannten die trübe Börsenstimmung als Grund für die höhere Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,26 Prozent auf 163,63 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten bei 0,30 Prozent.

Die Währungskrise in der Türkei, die zuletzt die Marktstimmung bestimmt hat, scheint sich gegenwärtig etwas zu beruhigen. So konnte die Lira am Mittwoch zu Dollar und Euro erneut zulegen. Dafür standen viele andere Schwellenländerwährungen unter Druck und trübten die Marktstimmung. An der türkischen Börse war die Stimmung ebenfalls schlecht./tos/jha/