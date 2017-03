Deutsche Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte bis zum späten Nachmittag um 0,16 Prozent auf 160,53 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,38 Prozent.

Starke Impulse am Anleihemarkt gab es nicht. Ein überraschend starker Anstieg des Konsumklimas in den USA konnte die Kurse am Nachmittag nicht nennenswert bewegen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

In den USA steht am Abend noch eine Rede der Notenbankchefin Janet Yellen auf dem Programm- allerdings zu einem Thema, das eher nicht auf geldpolitische Äußerungen schließen lässt./jkr/stb