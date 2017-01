Deutsche Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future kletterte bis zum Abend um 0,45 Prozent auf 163,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,36 Prozent.

Die Anleihekurse legten in den meisten Ländern weltweit zu. Händler begründeten die Kursgewinne mit der gedrückten Stimmung an den Aktienmärkten aufgrund von Unsicherheit seit der Rede des US-Präsidenten zum Amtsantritt am Freitag.

Donald Trump hatte einmal mehr seine Pläne einer protektionistischen Wirtschaftspolitik bekräftigt und nationalistische Töne angeschlagen. Außerdem unterzeichnete er am Montag einen Erlass über den Rückzug der USA aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP./tos/he