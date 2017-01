Deutsche Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Die Sorgen vor den Folgen eines Brexit stütze weiterhin sichere Anlagen wie Bundesanleihen, hieß es von Marktbeobachtern. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,17 Prozent auf 163,86 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,31 Prozent.

Das beherrschende Thema an den Finanzmärkten ist eine für den Handelsverlauf geplante Grundsatzrede der britischen Premierministerin Theresa May. Bereits am Wochenende war durchgesickert, dass die Regierung in London beim Austritt aus der Europäischen Union einen "harten Brexit" anstrebt. Dies würde beinhalten, dass Großbritannien auch den gemeinsamen Binnenmarkt der EU verlassen will.

Im Handelsverlauf könnten auch Konjunkturdaten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Am späten Vormittag wird das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) das Ergebnis einer Umfrage zu den Konjunkturerwartungen für die Eurozone veröffentlichen./jkr/stb