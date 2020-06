Deutsche Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag bis zum Mittag im Kurs gestiegen.



Auch südeuropäische Staatstitel verzeichneten Gewinne. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,13 Prozent auf 176,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,48 Prozent.

Viele Anleger sind nach wie vor vorsichtig und investieren in sichere Wertpapiere. Wesentlicher Grund sind anhaltend hohe Corona-Ansteckungszahlen insbesondere in den USA und Südamerika. In den Vereinigten Staaten sind ebenso wie in Teilen Australiens einige Corona-Lockerungen wieder rückgängig gemacht worden. Dies stellt das Szenario einer raschen und deutlichen Konjunkturerholung in Frage.

Solide Konjunkturdaten aus China konnten in diesem Umfeld am Anleihemarkt nicht sonderlich bewegen. Die Einkaufsmanagerindizes erholten sich im Juni weiter und deuten auf Wirtschaftswachstum hin. Inflationsdaten aus der Eurozone zeigten eine leicht höhere Teuerung, allerdings von sehr niedrigem Niveau aus.

Am Nachmittag stehen einige Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Veröffentlicht werden Daten vom Häusermarkt sowie zur Industrie- und Verbraucherstimmung./bgf/jkr/jha/