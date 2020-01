Deutsche Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen.



An den asiatischen Finanzmärkten kam es wegen der Sorge vor der neuen Lungenkrankheit in China erneut zu Kursverlusten an den Aktienbörsen. Während auch an den europäischen Aktienmärkten eine schwächere Eröffnung erwartet wird, setzten Investoren am Morgen verstärkt auf vergleichsweise sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen.

Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 172,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf minus 0,27 Prozent.

Die chinesische Regierung hatte die besonders schwer von der neuen Lungenkrankheit betroffene Millionenmetropole Wuhan praktisch abgeriegelt. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, sollten ab Donnerstagmorgen Flüge, Züge, Fähren und Fernbusse gestoppt werden.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte darüber hinaus die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) stärker in den Fokus am deutschen Rentenmarkt rücken. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank am frühen Nachmittag mitteilen wird, dass sie ihre Geldpolitik unverändert weiterführt. Mit Spannung wird der Beginn einer Debatte der EZB-Räte über die geldpolitische Strategie der Zentralbank erwartet. In einem längeren Prozess soll über die künftigen Ziele der Geldpolitik entschieden werden./jkr/jha/