Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag im Kurs gestiegen.



Bis zum Mittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future spürbar auf 170,93 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,02 Prozentpunkte auf minus 0,35 Punkte. In Europa fielen die Renditen in den meisten Ländern.

Am Markt wurde der Zulauf in als sicher empfundene Wertpapiere mit der etwas schlechteren Stimmung an den Aktienmärkten erklärt. Durch Konjunkturdaten gab es dagegen kaum Impulse.

Weiterhin spielt an den Märkten der Brexit eine große Rolle. Die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen in Großbritannien ist deutlich gestiegen, da die Labour-Partei einen solchen Schritt jetzt ebenfalls befürwortet. Am Abend will die Regierung eine neue Abstimmung versuchen, nachdem am Montag ein ähnlicher Antrag gescheitert war. Die Zustimmungshürde am Dienstag ist jedoch geringer, weil der Antrag in Gesetzesform eingebracht werden soll.

Am Nachmittag stehen darüber hinaus einige US-Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung auf dem Programm. In Washington beginnt die zweitägige Zinssitzung der amerikanischen Notenbank Fed. Das Ergebnis will die Fed am Mittwochabend bekanntgeben. Es wird mit der dritten Zinssenkung in diesem Jahr gerechnet./bgf/jsl/fba