Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,13 Prozent auf 174,26 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,58 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt gab es am Morgen eine leichte Gegenbewegung, nachdem die Kurse am Mittwochnachmittag deutlich gefallen waren. Unter anderem hatte die Hoffnung auf ein Ende des Handelskonflikts zwischen den USA und China für mehr Risikofreude bei Anlegern gesorgt und die Festverzinslichen belastet.

Am Mittwoch hatte US-Präsident Donald Trump bei der UNO in New York vor Journalisten gesagt, dass ein Abkommen mit China früher als bisher gedacht kommen könnte.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Geldpolitik in der Eurozone etwas stärker in den Fokus rücken. Am Nachmittag steht eine Rede des EZB-Präsidenten Mario Draghi auf dem Programm. Außerdem könnte eine weitere Schätzung zum Wirtschaftswachstum in den USA für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen.

Ein überraschender Rücktritt im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte hingegen wenig Kursbewegung an den Finanzmärkten zur Folge. Am Mittwochabend hatte die Notenbank mitgeteilt, dass Sabine Lautenschläger ihren Posten im Direktorium zum 31. Oktober dieses Jahres vorzeitig räumen werde. Lautenschlägers Amtszeit hätte regulär noch über zwei Jahre gedauert. Zu den Gründen des Rücktritts machte die EZB zunächst keine Angaben./jkr/zb