Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag in einem impulsarmen Handel gestiegen.



Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am späten Nachmittag um 0,16 Prozent auf 173,49 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,52 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf gab es keine marktbewegenden Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Auch Aussagen hochrangiger US-Notenbanker sorgten am Nachmittag nicht für stärkere Impulse. Unter anderem hatte der Präsident der regionalen Notenbank von Boston, Eric Rosengren, die Notwendigkeit einer weiteren Zinssenkung in den USA in Frage gestellt.

In der US-Notenbank Fed herrscht derzeit Uneinigkeit in der Frage der weiteren Geldpolitik. Rosengren hatte bei der Zinsentscheidung am Mittwoch gegen die Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gestimmt./jkr/jha/