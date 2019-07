Deutsche Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag gestiegen.



Nachdem die Kurse im frühen Handel noch kaum verändert in die neue Handelswoche gestartet waren, stieg der Terminkontrakt Euro-Bund-Future im Mittagshandel wieder in Richtung eines neuen Rekordhochs.

Zuletzt legte der Future um 0,11 Prozent auf 174,48 Punkte zu. In der vergangenen Woche hatte er ein Rekordhoch bei 174,92 Punkten erreicht. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel gegen Mittag auf minus 0,39 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Das Interesse der Anleger richtet sich zunehmend auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die an diesem Mittwoch erwartet wird. Während die Europäische Zentralbank (EZB) ihre geldpolitische Lockerung erst vorbereitet, rechnet der Markt fest mit der ersten Zinssenkung in den USA seit über zehn Jahren./jkr/bgf/jha/