Deutsche Anleihen können von Börsenschwäche nicht profitieren

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch nicht von der ausgeprägten Schwäche an den Aktienmärkten profitieren können.



Im Gegenteil stellten sich bis zum Abend leichte Verluste ein. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel auf 173,82 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,55 Prozent. Im Euroraum standen Staatsanleihen auf breiter Front unter Verkaufsdruck.

US-Staatsanleihen, die weltweit als eine der sichersten Anlagen überhaupt gelten, konnten dagegen spürbar zulegen. An den Finanzmärkten herrscht große Konjunkturskepsis vor, weil jetzt auch die bislang stabile US-Wirtschaft Anzeichen von Schwäche zeigt. Am Dienstag war ein stark beachtetes Konjunkturbarometer auf ein Zehnjahrestief gefallen. Das wirft die Frage auf, ob der längste Aufschwung in der US-Geschichte bald zu einem Ende kommen könnte.

Mit Blick auf die Weltwirtschaft sehen Ökonomen das Problem, dass zahlreiche Zentralbanken nicht mehr viel Spielraum haben, um die schwächelnde Konjunktur noch nennenswert zu stützen. Ranghohe Notenbanker wie Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank(EZB), fordern daher die Staaten auf, mehr für das Wirtschaftswachstum zu tun. Selbst stabilitätsorientierte deutsche Ökonomen fordern mittlerweile, das historisch niedrige Zinsniveau zu nutzen, um neue Schulden aufzunehmen und durch entsprechende Ausgaben die Konjunktur anzukurbeln./bgf/he