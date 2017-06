Deutsche Anleihen kaum verändert vor EZB-Entscheidungen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag vor zahlreichen wichtigen Ereignissen in der Eurozone, in Großbritannien und in den USA zunächst kaum verändert in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,02 Prozent auf 162,73 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,26 Prozent. In vielen anderen Euroländern gab es ebenfalls kaum Bewegung bei den Kursen.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern warten die Anleger auf geldpolitische Beschlüsse der EZB, die am frühen Nachmittag veröffentlicht werden. Nach Einschätzung von Experten wird es vor allem auf die Wortwahl der Währungshüter ankommen. Mit konkreten geldpolitischen Maßnahmen wird dagegen nicht gerechnet. Außerdem dürften sich die Anleger auch wegen der heutigen Parlamentswahl in Großbritannien vorerst zurückhalten, hieß es.

Außerdem birgt nach Einschätzung von Experten des Bankhauses Metzler eine Anhörung von Ex-FBI-Chef James Comey vor dem US-Kongress das Potential für kräftige Kursbewegungen an den Finanzmärkten. "Der heutige Donnerstag hat alle Zutaten, sich zum 'Super-Thursday' zu entwickeln", hieß es im Morgenkommentar der Metzler Bank./jkr/fbr