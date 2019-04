Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag vorerst nicht an die Kursverluste vom vergangenen Freitag angeknüpft.



Nach dem kräftigen Dämpfer Ende der vergangenen Woche hielten sich die Kurse am Morgen kaum verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 164,62 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,06 Prozent. Auch in anderen Euroländern fiel der Marktstart verhalten aus.

Im weiteren Tagesverlauf wird mit einem eher ruhigen Handel am deutschen Rentenmarkt gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Anleiheexperten der Commerzbank wollten in der verkürzten Handelswoche vor den Osterfeiertagen neue Kursverluste bei den Festverzinslichen nicht ausschließen. In den kommenden Tagen stehen Stimmungsdaten auf dem Programm. Bessere Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und positive Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone könnten Bundesanleihen nach Einschätzung der Commerzbank-Experten weiter belasten./jkr/fba