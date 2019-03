Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag die Kursgewinne vom Vortag vorerst nicht weiter fortgesetzt.



Sie hielten sich im frühen Handel kaum verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel geringfügig um 0,02 Prozent auf 164,43 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 0,07 Prozent.

Am Vorabend hatte die US-Notenbank signalisiert, dass die amerikanischen Leitzinsen in diesem Jahr nicht mehr erhöht werden. Dies hatte die Renditen an den Anleihemärkten unter Druck gesetzt und den Kursen im Gegenzug Auftrieb verliehen.

Nachdem die Fed den Leitzins unverändert belassen hatte, sagte Notenbankpräsident Jerome Powell in der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung, dass es eine gute Zeit sei, geduldig zu sein und abzuwarten. "Die Fed-Kommunikation sieht ganz danach aus, als würde die Fed sich auf eine längere Zinspause vorbereiten", kommentierte Analystin Charlotte Heck-Parsch von der BayernLB die Beschlüsse./jkr/jha/