Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet.



Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 163,64 Punkte. Der Future-Kontrakt wurde umgestellt. Der aktuelle Euro-Bund-Future läuft bis Juni. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag im frühen Handel bei 0,12 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es am Morgen wenig Bewegung.

Eine etwas pessimistischere Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung in den USA durch die amerikanische Notenbank Fed konnte die Kurse an den Finanzmärkten kaum bewegen. Wie aus dem am Vorabend veröffentlichten Konjunkturbericht der Notenbank hervorgeht, haben die wirtschaftliche Aktivität in den meisten Distrikten der Notenbank nur noch "geringfügig bis moderat" zugelegt.

Am deutschen Rentenmarkt warten die Anleger auf die Ergebnisse der Zinssitzung der EZB, die am frühen Nachmittag auf dem Programm stehen. Im Mittelpunkt stehen neue Konjunkturprognosen der Notenbank. Es wird damit gerechnet, dass die Erwartungen für die Wirtschaftsleistung der Eurozone vor dem Hintergrund der jüngsten Konjunkturabschwächung gesenkt werden. Einig sind sich die Beobachter, dass die EZB die Leitzinsen weiterhin auf dem Rekordtief belassen wird./jkr/bgf/zb