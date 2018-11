Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Donnerstag mit wenig Bewegung in den Handel gestartet.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,02 Prozent auf 160,23 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag weiter bei 0,39 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone, einschließlich Italien, gab es im frühen Handel kaum Bewegung.

Auch im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter zunächst nicht mit größeren Impulsen am deutschen Rentenmarkt. In der Eurozone stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag dürften Wirtschaftsdaten aus den USA für mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Kennzahlen zur Stimmung in der amerikanischen Industrie, die am Devisenmarkt stark beachtet werden./jkr/jsl/fba