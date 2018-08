Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung in die Woche gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,03 Prozent auf 163,56 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten bei 0,30 Prozent. Auch bei Anleihen der übrigen Euroländer gab es im frühen Handel wenig Bewegung.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank bleibt vor dem Hintergrund der Währungskrise in der Türkei die Entwicklung in den Schwellenländern der ausschlaggebende Faktor für Staatsanleihen der Eurozone. Zuletzt habe sich "der Nachrichtenfluss beruhigt", hieß es in einer Analyse.

Im Wochenverlauf dürfte es aber wieder volatiler werden, wenn die geplanten Handelsgespräche zwischen den USA und China, neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im gemeinsamen Währungsraum und das Notenbankertreffen im amerikanischen Jackson Hole neue Schlagzeilen produzieren, schrieben die Commerzbank-Experten./jkr/fba