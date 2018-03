Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig bewegt.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 157,29 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,62 Prozent. Auch an anderen Rentenmärkten Europas gab es am Morgen kaum Kursveränderungen.

Das beherrschende Thema an den Finanzmärkten ist die Preisentwicklung in den USA. Allerdings stehen neue Inflationsdaten für Februar erst am Nachmittag auf dem Programm und die Anleger dürften sich bis dahin zurückhalten. Trotz eines starken Aufschwungs ist das Lohnwachstum in den USA eher schwach. An den Finanzmärkten wird dennoch fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bei der nächsten Sitzung am 21. März anheben wird.

"Dass es aber in den kommenden Quartalen zu einer Beschleunigung der geldpolitischen Straffung kommt, ist keineswegs ausgemacht", sagte Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Er begründete dies mit dem vergleichsweise schwachen Lohndruck./jkr/das