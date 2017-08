Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Mittwoch wenig verändert.



Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future konnte frühe Verluste im Nachmittagshandel wieder wettmachen und verlor nur noch 0,01 Prozent auf 163,76 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,44 Prozent.

Marktbeobachter erklärten die Kurserholung im Nachmittagshandel mit Meldungen über EZB-Präsident Mario Draghi, die am Markt kursierten. Demnach soll Draghi bei seinem Auftritt auf einer Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole Ende August keine wichtigen Äußerungen zur künftigen Geldpolitik in der Eurozone planen. Zuvor war am Markt spekuliert worden, dass der Notenbankchef Hinweise auf eine Reduzierung der Anleihekäufe durch die EZB geben könnte.

Konjunkturdaten aus der europäischen Währungszone wurden dagegen nur zur Kenntnis genommen. Das Statistikamt Eurostat bestätigte seine Erstschätzung, wonach das Eurogebiet im zweiten Quartal um 0,6 Prozent zum Vorquartal gewachsen ist. Auch überraschend schwache Daten vom US-Immobilienmarkt konnten die Kurse der Bundesanleihen kaum bewegen.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed in den Fokus rücken, das am Mittwochabend veröffentlicht wird. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs im weiteren Jahresverlauf. Bislang wird erwartet, dass die Fed im September den Startschuss für den Abbau ihrer aufgeblähten Bilanz geben wird. Gegen Jahresende könnte dann noch eine weitere Zinsanhebung folgen./jkr/men