Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag wenig verändert in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel zum Auftakt um 0,01 Prozent auf 159,05 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,49 Prozent.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend "werden sich die Anleger in Zurückhaltung üben", sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Für etwas Bewegung könnten im Tagesverlauf noch Konjunkturdaten sorgen. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Preisentwicklung. Außerdem wird das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Vormittag einen Indikator für die Konjunkturerwartungen veröffentlichen./jkr/stb