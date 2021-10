Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen habe sich am Mittwoch nur wenig bewegt.



Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 168,41 Punkte. Die Rendite von zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,10 Prozent.

Am Anleihemarkt bleibt die Preisentwicklung das bestimmende Thema. Der stärkste Anstieg der Erzeugerpreise in Deutschland im September seit 1974 konnte dem Rentenmarkt keine neuen Impulse liefern. Im weiteren Tagesverlauf warten die Anleger noch auf Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in der Eurozone, die am späten Vormittag auf dem Programm stehen.

EZB-Ratsmitglieds Francois Villeroy de Galhau etwa sieht laut jüngsten Aussagen derzeit trotz der aktuell hohen Inflation keinen Grund für Zinserhöhungen. Der französischen Notenbankpräsidenten ist davon überzeugt, dass die Inflationsrate 2022 wieder unter die von der Europäischen Zentralbank (EZB) angepeilte Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent fallen dürfte./jkr/jha/