Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 173,89 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,29 Prozent. Auch an anderen europäischen Anleihemärkten fiel der Auftakt ruhig aus.

An den Finanzmärkten bleibt der deutliche Anstieg der Inflation in führenden Industriestaaten ein bestimmendes Thema. In den USA war die Inflationsrate im Juni bis auf 5,4 Prozent gestiegen und liegt damit deutlich über dem von der US-Notenbank Fed angepeilten Inflationsziel von zwei Prozent. Vor diesem Hintergrund dürften die Anleger gespannt auf eine Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress warten, die am späten Nachmittag auf dem Programm steht.

Am Markt wird weiter damit gerechnet, dass der Anstieg der Inflationsraten nur vorübergehend ist. Auch beim Auftritt von Powell wird erwartet, dass der Notenbanker diese Einschätzung erneut bekräftigen dürfte./jkr/stk