Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag vor der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts kaum verändert.



Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,02 Prozent auf 172,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,21 Prozent.

An den Finanzmärkten hielten die Anleger vor der Veröffentlichung neuer Daten vom US-Arbeitsmarkt eher zurück, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Am Markt wird mit einem starken Anstieg der Beschäftigung im Juni gerechnet.

Im Verlauf der vergangen Monate zeigte sich auf dem US-Arbeitsmarkt eine kräftige Erholung dank gewaltiger Staatshilfen und der Corona-Impfkampagne. Eine weiter positive Entwicklung bei der Zahl der Beschäftigten könnte die US-Währungshüter dazu verleiten, erste Schritte zum Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik in Erwägung zu ziehen. Dabei wird auch die Entwicklung der Löhne eine große Rolle spielen./jkr/mis