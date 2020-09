Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag nur wenig bewegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag um 0,02 Prozent auf 175,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,42 Prozent.

Eine besser als erwartet ausgefallene Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager in der Industrie konnte die Kurse der Bundesanleihen nicht nennenswert bewegen. Am Nachmittag war bekannt geworden, dass der ISM-Einkaufsmanagerindex im August stärker als erwartet auf 56,0 Zähler gestiegen war. Indexstände von über 50 Punkten signalisieren eine wirtschaftliche Belebung. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Im Vormittagshandel hatten besser als erwartet ausgefallene Stimmungsdaten aus der chinesischen Wirtschaft die Festverzinslichen nur zeitweise belasten können. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt setzt sich in den kleineren und privat geführten Industrieunternehmen die Erholung nach dem starken Einbruch infolge der Corona-Krise fort. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex zog im August überraschend auf 53,1 (Juli: 52,8) Punkte an./jkr/he