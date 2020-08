Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Donnerstag vor einer wichtigen Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell wenig bewegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 175,93 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,43 Prozent.

Damit haben die Bundesanleihen die Kursverluste seit Beginn der Woche vorerst nicht weiter fortgesetzt. An den Finanzmärkten warten die Anleger auf den Beginn der mehrtägigen Jackson Hole-Fachkonferenz führender Notenbanker, die in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie online stattfinden wird. Vor allem werden die Anleger den Auftritt von US-Notenbankchef Powell im Blick haben.

Experten gehen davon aus, dass Powell in seiner Rede die Überprüfung der bisherigen Notenbankstrategie zum Thema machen könnte. Bis zur Rede des führenden amerikanischen Währungshüters, die am Nachmittag erwartet wird, rechnen Beobachter mit wenig Impulsen am deutschen Rentenmarkt./jkr/zb