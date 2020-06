Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag zum Handelsauftakt nur wenig bewegt und damit die Gewinne vom Freitag gehalten.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,01 Prozent auf 176,96 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,47 Prozent.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern rückte die Corona-Pandemie wieder verstärkt in den Fokus der Finanzmärkte. Die jüngste Entwicklung der Neuinfektionen beunruhige die Anleger und stütze vergleichsweise sichere Anlagen wie deutsche Bundesanleihen. Am Wochenende hatte die Zahl der weltweit bestätigten Infektionen erstmals die Marke von 10 Millionen überschritten. Ein Viertel der Infektionen wurden aus den USA gemeldet, wo sich die Pandemie weiter rasch ausbreitet.

Im weiteren Handelsverlauf dürften auch Konjunkturdaten aus der Eurozone stärker in den Fokus rücken. Auf dem Programm stehen Kennzahlen zur Stimmung in den Unternehmen des Währungsraums und zur Preisentwicklung in Deutschland./jkr/stk