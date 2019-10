Deutsche Anleihen kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt.



Am späten Nachmittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 174,53 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stagnierte bei minus 0,59 Prozent.

Widersprüchliche Konjunkturdaten aus den USA konnten dem Handel keine eindeutige Richtung geben. Die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten für September hatten zwei Seiten gezeigt: Positiv war die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, die weiter zurückging und auf den tiefsten Stand seit einem halben Jahrhundert gefallen war. Auf der anderen Seite war die Lohnentwicklung so schwach wie seit fast zwei Jahren nicht mehr.

Am Vortag hatten als sicher geltende Bundesanleihen noch deutlich zugelegt, nachdem Konjunkturumfragen aus dem Dienstleistungssektor in Europa und den USA schwach ausgefallen waren. An den Märkten wurden Ängste geweckt, dass mit der Binnennachfrage ein wichtiger Stützpfeiler der bereits angeschlagenen Konjunktur wegbrechen könnte./jkr/he