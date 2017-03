Deutsche Anleihen kaum bewegt vor Yellen-Rede und Votum zu US-Gesundheitsgesetz

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatspapiere haben sich am Donnerstag kaum bewegt.



Die Anleger hielten sich vor einer Rede der US-Notenbankchefin Janet Yellen und einer wichtigen Kongress-Abstimmung über ein neues US-Gesundheitsgesetz zurück, hieß es am Markt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im Mittagshandel um 0,01 Prozent auf 160,21 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,41 Prozent.

An den Finanzmärkten richtet sich der Blick auf politische Entscheidungen in den USA. Am Donnerstag (Ortszeit) wird im US-Repräsentantenhaus über die von Präsident Donald Trump angestrebte Aufhebung der Gesundheitsreform (Obamacare) seines Vorgängers entschieden. Das Ergebnis ist noch unklar, weil einige Republikaner dagegen stimmen könnten.

"Sollte das Gesetz bereits im Repräsentantenhaus durchfallen, dürfte das nachhaltige Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Regierung und deren Fähigkeiten haben, andere Vorhaben umzusetzen", sagte Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank. Trumps Ankündigungen weiterer Vorhaben wie milliardenschwere Infrastrukturausgaben und Steuersenkungen hatten an den Finanzmärkten in den vergangenen Monaten viel Euphorie ausgelöst.

Außerdem könnte eine Rede von US-Notenbankchefin Yellen am frühen Nachmittag für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Sollte sich die Fed-Chefin zu Fragen der Geldpolitik äußern, dürfte sie aber nach Einschätzung von Gojny eher Aussagen wiederholen, die sie bereits auf der Pressekonferenz nach der jüngsten Zinsentscheidung getroffen hatte./jkr/bgf/stk