Deutsche Anleihen kaum bewegt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag wenig Regung gezeigt.



Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag geringfügig um 0,01 Prozent auf 158,72 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas tiefer mit 0,48 Prozent.

Am Donnerstag ist der Datenkalender in der Eurozone weitgehend leer. In den USA stehen einige Wirtschaftszahlen an, allerdings mit eher geringer Marktrelevanz.

Am ehesten wird noch die Stimmungsumfrage der regionalen Notenbank von Philadelphia im Fokus stehen. Ralf Umlauf, Experte bei der Landesbank Helaba, rechnet mit einer leichten Aufhellung. "Damit würde deutlich, dass die Unternehmensstimmung dem amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt trotzen kann." Ob dies aber von Dauer sein werde, bleibe abzuwarten.

Am Abend äußern sich zudem in New York EZB-Chefvolkswirt Peter Praet und in Freiburg Bundesbankpräsident Jens Weidmann./tos/jsl/fba