Deutsche Anleihen kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag nach Handelsstart wenig Regung gezeigt.



Am Morgen lag der richtungweisende Euro-Bund-Future bei 158,77 Punkten und damit auf dem Niveau vom Vortag. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten ebenfalls kaum verändert mit 0,53 Prozent.

Stärker als erwartet gesunkene Einfuhrpreise in Deutschland konnten den Kursen keine Richtung geben. Auch an den Rentenmärkten anderer Euro-Länder gab es am Morgen kaum Bewegung. Im weiteren Tagesverlauf könnten noch Inflationszahlen aus Spanien für Impulse sorgen. Zudem werden Daten zur Kreditvergabe und zum Wirtschafts- sowie Verbrauchervertrauen im Euroraum veröffentlicht./tos/jha/