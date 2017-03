Deutsche Anleihen kaum bewegt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatspapiere haben sich am Donnerstag im frühen Handel kaum bewegt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future verblieb kurz nach Handelsstart unverändert bei 160,18 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag weiterhin bei 0,40 Prozent.

Am Vortag hatten die Kurse deutlich zugelegt. An den Märkten war die Rede von einer hohen Nachfrage nach Sicherheit aufgrund der teils deutlich schlechteren Stimmung an den internationalen Aktienmärkten. Auslöser dafür ist Verunsicherung mit Blick auf die US-Politik. Am Donnerstag (Ortszeit) wird im Repräsentantenhaus über die von US-Präsident Donald Trump angestrebte Aufhebung der Gesundheitsreform seines Vorgängers entschieden. Das Ergebnis ist noch unklar, weil einige Republikaner dagegen stimmen könnten.

"Sollte das Gesetz bereits im Repräsentantenhaus durchfallen, so dürfte das nachhaltige Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der Regierung und deren Fähigkeiten haben, andere Vorhaben umzusetzen", schreibt Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank.

Trumps Ankündigungen weiterer Vorhaben wie milliardenschwere Infrastrukturausgaben und Steuersenkungen hatten an den Finanzmärkten in den vergangenen Monaten viel Euphorie ausgelöst. Inzwischen wächst aber die Sorge darüber, ob den Worten auch Taten folgen werden. Für größere Vorsicht unter Anlegern sorgen außerdem Ermittlungen des FBI zu möglichen Verbindungen der Trump-Regierung nach Russland./tos/stb