Deutsche Anleihen gewinnen nach Nordkorea-Raketentest

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag nach einem erneuten Raketentest durch Nordkorea mit Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,19 Prozent auf 165,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 0,35 Prozent.

Am Morgen waren sichere Anlagehäfen gefragt. Auch die Kurse von Bundesanleihen bekamen nach dem nordkoreanischen Raketentest Auftrieb. Das diplomatisch isolierte Land hat nach Angaben Südkoreas eine Rakete über das benachbarte Japan hinweg geschossen. Ein Regierungssprecher in Tokio sprach von einer beispiellos ernsten und schweren Bedrohung.

Ein überraschender Anstieg des Konsumklimas in Deutschland konnte die Kurse der Bundesanleihen zum Handelsauftakt nicht belasten. Im weiteren Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Am Nachmittag könnten Daten vom US-Immobilienmarkt und zur Konsumlaune in den Vereinigten Staaten die Kurse am deutschen Rentenmarkt bewegen./jkr/stb