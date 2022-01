Deutsche Anleihen geringfügig unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag zunächst wenig bewegt. Am Morgen gab der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,02 Prozent auf 169,90 Punkte nach und knüpfte damit an seine leichten Vortagesverluste an. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,04 Prozent.

Thema am Markt bleibt der jüngste Anstieg der Renditen am US-Anleihemarkt, der bereits seit Jahresbeginn auf die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere dies- und jenseits des Atlantiks drückt.

An diesem Dienstag nun rücke die Anhörung zur Re-Nominierung von Jerome Powell als Chef der US-Notenbank (Fed) vor einem Ausschuss des Senats in den Fokus, schrieben die Experten der Landesbank Helaba: "Die Markterwartungen bezüglich der Fed sind bereits gestiegen und es ist nicht abzusehen, dass sich dies bald umkehren wird." Analysten rechnen damit, dass die US-Notenbank wohl sogar viermal in diesem Jahr die Zinsen anheben wird, um die hohe Inflation zu bekämpfen./la/mis