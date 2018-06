Deutsche Anleihen geraten erneut unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft.



Der Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,26 Prozent auf 159,54 Punkte. Die Rendite von Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit stieg um 0,04 Prozentpunkte auf 0,50 Prozent.

Nach wie vor belastet die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag Hinweise auf ein Ende der Anleihekäufe zum Jahresende geben könnte. Schwache Industriedaten aus Deutschland stützten die Anleihen nicht. Die Auftragseingänge sind im April den vierten Monat in Folge gefallen, während Volkswirte mit einer Erholung gerechnet hatten. "An enttäuschende Konjunkturnachrichten haben sich die Investoren in der Eurozone zuletzt gewöhnt", erklärten die Experten von HSBC Deutschland die ausbleibenden Kursreaktionen.

Im Gegensatz zum Vortag fielen die Renditen in vielen südeuropäischen Ländern. Besonders deutlich fielen sie in Spanien. Aber auch in Italien, Portugal und Griechenland gaben die Risikoaufschläge nach.

Für Entspannung sorgten hier offenbar auch Aussagen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Er sagte in einem WDR-Interview im Zusammenhang mit der Fortentwicklung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), dass dieser über genügend "Kampfkraft" verfügen müsse, um spekulative Attacken abwehren zu können. Bei der Weiterentwicklung des ESM werde "in ganz wenigen Wochen und Tagen" ein Fortschritt erzielt werden. Mit Blick auf die neue italienische Regierung sagte Scholz, dass diese an entscheidender Stelle proeuropäisch besetzt sei und sich den budgetären Realitäten stellen müsse./jsl/tos/fba