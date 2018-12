Deutsche Anleihen gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag im Kurs gestiegen.



Am Markt wurde auf schwache Konjunkturdaten als Grund verwiesen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte gegen Mittag um 0,21 Prozent auf 163,10 Punkte zu. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas niedriger mit 0,26 Prozent. In Italien stiegen die Renditen dagegen an.

Sichere Anlagen wie Bundesanleihen waren gefragt, nachdem chinesische Konjunkturdaten und europäische Stimmungsdaten enttäuscht hatten. In China deutete ein Reigen an Wirtschaftszahlen, darunter Umsatzdaten aus dem Einzelhandel und Produktionsdaten aus der Industrie, ein sich weiter abschwächendes Wachstum an. In Europa fiel die Unternehmensstimmung, gemessen am Markit-Einkaufsmanagerindex, auf den tiefsten Stand seit gut vier Jahren.

Angesichts der sich eintrübenden Konjunktur dürften Anleger im Nachmittagshandel besonders auf amerikanische Wirtschaftsdaten schauen. Veröffentlicht werden Zahlen aus dem Einzelhandel und aus der Industrie. Zudem gibt Markit seine Einkaufsmanagerindizes bekannt./bgf/jsl/jha/