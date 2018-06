Deutsche Anleihen geben weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Kursverluste vom Vortag angeknüpft und sind weiter gesunken.



Der Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 160,05 Punkte. Die Rendite von Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit lag bei 0,49 Prozent.

Nach wie vor belastet die Spekulation auf ein Ende der Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank (EZB) die Kurse der meisten Anleihen aus der Eurozone, während es mit den Renditen weiter nach oben geht. Der Chefvolkswirt der Notenbank, Peter Praet, hatte am Mittwoch eine Diskussion über die Fortsetzung des Kaufprogramms für Anleihen angekündigt. Laut bisherigen Ankündigungen sollen die Käufe der Notenbank noch bis mindestens September fortgesetzt werden. Derzeit kauft die EZB pro Monat Anleihen in einem Volumen von 30 Milliarden Euro.

Die Kursverluste fielen zum Auftakt aber nicht mehr so stark aus wie am Vortag. Bei italienischen Anleihen ging es mit den Kursen sogar zeitweise leicht noch oben, nachdem sie am Vortag stärker als der Gesamtmarkt gefallen waren.

Überraschend schwache Konjunkturdaten aus Deutschland konnten den Bundesanleihen im frühen Handel keinen Auftrieb geben. Im April war der Auftragseingang in der Industrie überraschend den vierten Monat in Folge gefallen./jkr/stw