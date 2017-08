Deutsche Anleihen geben weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag an ihre schwache Tendenz vom Wochenauftakt angeknüpft.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel zu Handelsbeginn um 0,13 Prozent auf 163,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug um gut zwei Basispunkte auf 0,43 Prozent. Auch Staatsanleihen vieler anderer europäischer Staaten gaben nach.

Experten erklärten die schwächere Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren mit einer geringeren Risikoscheu der Anleger. Das Risiko einer Ausweitung des politischen Konfliktes zwischen den USA und Nordkorea werde an den Märkten als geringer eingeschätzt, erklärte Dirk Gojny von der National-Bank. Entsprechend werden viele europäische Börsen freundlich erwartet. In Asien legten die meisten Aktienmärkte zu.

Abseits der Politik dürften Anleger am Dienstag auch amerikanische Konjunkturdaten in den Blick nehmen. Am Nachmittag werden unter anderem Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel veröffentlicht. Sie geben einen Hinweis auf den für die US-Wirtschaft eminent wichtigen Privatkonsum./bgf/tos/fbr