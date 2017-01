Deutsche Anleihen geben weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben ihre Kursverluste der vergangenen Handelstage am Freitag fortgesetzt.



Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel leicht um 0,06 Prozent auf 161,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,47 Prozent.

Die Anleger halten sich vor einem mit Spannung erwarteten Treffen der britischen Premierministerin Theresa May mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump zunächst etwas zurück. Dem Treffen werde aus europäischer Sicht große Bedeutung beigemessen, sagte Experte Dirk Gojny von der National-Bank. Es geht auch um ein künftiges Handelsabkommen beider Länder, das die britische Position bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU stärken könnte.

Im weiteren Handelsverlauf rücken außerdem Konjunkturdaten stärker in den Fokus. Vor allem die erste Schätzung für das Wirtschaftswachstum in den USA in den Monaten Oktober bis Dezember könnte am Nachmittag für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen./jkr/fbr