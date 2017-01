Deutsche Anleihen geben weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag an die Kursverluste der vergangenen Handelstage angeknüpft und weiter nachgegeben.



Marktbeobachter erklärten den Verkaufsdruck bei Festverzinslichen mit einer höheren Risikofreude der Anleger. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel auf 161,50 Punkte, nachdem er am Vortag noch zeitweise deutlich über 162 Punkten gestanden hatte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Morgen bei 0,48 Prozent.

"Die Hoffnung auf die Umsetzung der im Wahlkampf angekündigten Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftswachstums in den USA sind wieder da", beschrieb Analyst Dirk Gojny von der National-Bank die Stimmung. Während es an den Aktienmärkten zum Teil kräftig aufwärts ging, machten Anleger einen Bogen um die vergleichsweise sicheren Bundesanleihen.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem Daten zum Wirtschaftswachstum in Großbritannien. Am Nachmittag werden in den USA Kennzahlen vom Arbeitsmarkt und vom Immobilienmarkt veröffentlicht./jkr/zb