Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft.



Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,17 Prozent auf 174,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,51 Prozent.

"Der Gegenwind für Bundesanleihen nimmt zu", mahnten die Anleiheexperten der Commerzbank. Sie verwiesen auf jüngste Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft, die positiv ausgefallen waren und für mehr Risikofreude bei den Investoren sorgten. So war am Mittwoch der Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Region um Chicago unerwartet stark gestiegen.

Auch im weiteren Handelsverlauf dürften Konjunkturdaten den Handel am deutschen Rentenmarkt beeinflussen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der Eurozone. Die Einkaufsmanagerindizes werden generell am Markt stark beachtet./jkr/ssc/jha/